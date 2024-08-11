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Karapınar'da Perseid Meteor Yağmurları Gözlemlenmeye Devam Ediyor

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Konya'nın Karapınar ilçesinde ağustos ayının ilk haftalarında başlayan Perseid meteor yağmurları, ilçenin ünlü Meke Krater Gölü'nde gözlemlenmeye devam ediyor. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen meteor yağmuruna yüzlerce ziyaretçi ve fotoğrafçı ilgi gösteriyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ağustos ayının ilk haftalarında başlayan Perseid meteor yağmurları, ilçenin ünlü Meke Krater Gölü'nde gözlemlenmeye devam ediyor.

Özellikle 10 Ağustos'u 11 Ağustos'a bağlayan gece, halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen meteor yağmurunun belirgin ve yoğun olacağının belirtilmesi üzerine, Meke Krater Gölü'ne gelen yüzlerce ziyaretçi ve fotoğrafçı, bu doğa olayını büyük bir ilgiyle takip etti.

Ailesiyle görsel şöleni izlemeye gelenlerden İbrahim Verim, "Gerçekten hava çok güzel, ateşimizi yaktık, organik bahçe ürünlerimiz ve ateşte patates ile hem sohbet ediyoruz hem de eşsiz manzaranın tadını çıkarıyoruz." dedi.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da özel geceye katılanlar arasındaydı.

Başkan Önal, "Bu muhteşem doğa olayını Meke Krater Gölü'nde izlemek, Karapınar halkı ve misafirlerimiz için büyük bir mutluluk. Herkesi bu eşsiz manzaraya tanıklık etmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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