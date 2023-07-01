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Karapınar'da mühimmat patlaması: 1 ölü

Karapınar'da mühimmat patlaması: 1 ölü

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Konya'nın Karapınar ilçesinde yabancı uyruklu bir çoban tarafından bulunan mühimmatın yaylaya götürülmesi sırasında patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, yabancı uyruklu bir çoban tarafından arazide bulunan ve yaylaya götürülen mühimmatın patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı (42), hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Karapınar ilçesi Vahap Ovası yaylasında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olan ve ismi henüz öğrenilemeyen çoban, arazide bulduğu patlamamış mühimmatı araca yükleyerek yaylaya götürdü. Yaylaya götürülen mühimmatın burada patlaması sonucu çiftçi Mehmet Harmancı olay yerinde yaşamını yitirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemelerde bulundu.Yaylaya giriş ve çıkışlar kapatılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okuyucu - Güncel

Mehmet Harmancı Karapınar Güncel Haberler

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