Karapınar'da hayırseverlerden eğitime destek

Konya'nın Karapınar ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'na hayırseverler tarafından malzeme temininde bulunuldu.

Okul Müdürü Özgür İlhan, çocukların daha iyi eğitim alması adına Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfına malzeme desteğinde bulunan hayırsever Derya Ünver Koç ve Hacı Nadire Ünver'e teşekkür ettiğini söyledi.

İlhan, "Bizleri ve öğrencileri sevindiren bir davranış. Karapınar insanı bu konuda çok duyarlı. Öğrenciler için eğitim camiası için hayırlı olsun." dedi.

Hayırseverlere teşekkür plaketi verildi.