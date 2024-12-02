Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi

 Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Alman lider Scholz Ukrayna'da: Kiev'e 650 milyon Euro'luk yeni yardım paketi

Alman liderin çantasından çıkanlar Putin'in hoşuna gitmeyecek
İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti

Karapınar'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Karapınar'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan program büyük ilgi gördü. İlçe Milli Eğitim Müdürü, engelli bireylerin topluma kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engellilere ve ailelerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Karapınar Kültür Merkezi'nde, Karapınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrencilerin hazırladığı program büyük beğeni topladı.

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulisi Sonkaya "Bu özel gün, empati kurmanın, engelli bireylerin hayatlarını anlamanın ve onları daha iyi bir şekilde topluma kazandırmanın önemini bir kez daha vurguluyor. Bugünkü etkinlikte öğrencilerimiz, hepimize unutulmaz bir ders verdi." dedi.

Karapınar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü İbrahim Kardeş, engellilerin yaşamlarına dikkat çekerek, "Şu an oturduğunuz sandalyeden kalkamadığınızı hayal edin. Ayağa kalkamayan bir insanın, sadece ayakta durma hayalini düşünelim. Engellilerin hayatını kolaylaştırmak ve onlara umut olmak, insanlık görevimizdir. Bir gün değil, her gün yanlarında olmalıyız." ifadesini kullandı.???????

Programa Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, ilçe protokolü, öğrenci aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın ardından protokol üyeleri, öğrencilerle sohbet ederek onları tebrik etti ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
img

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
img

Kaldırım taşıyla kuyumcu soymaya kalktı ama hesaba katmadığı bir şey vardı
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" açıklaması! Çözümün ne olduğunu açık açık söyledi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Esas Oğlan 4. bölüm full HD tek parça izle! Hatayspor Beşiktaş CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef'te dün akşam kim elendi? Masterchef Kaan gitti mi? Hatayspor Beşiktaş 11'i! Beşiktaş'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu (NEDEN)? Roma Atalanta, Sevilla Osasuna ve Porto Casa Pia maçları neden yayınlanmıyor, kanalları mı değişti? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE GAZİANTEP FK) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 29. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.