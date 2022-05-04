Karapınar'da dolu, ekili alanlarda zarara yol açtı

Karapınar ilçesinde etkili olan dolu, bazı ekili alanlarda zarara yol açtı.

İlçede başlayan yağmur, bir süre sonra doluya dönüştü. Dolu yağışı nedeniyle gölgedeki buğday, arpa, ayçiçeği ve mısır tarlaları zarar gördü.

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner, konuya ilişkin açıklamasında, "Böyle durumlarda zararın boyutu 3-4 gün sonra net olarak ortaya çıkar. O yüzden çiftçilerimizden özellikle dolu zararı olanlar, ayçiçeği ve mısır ekim alanları için ani uygulama kararı vermesinler. Başak çıkarmayan hububatlarda zararın nispeten sınırlı olacağı kanaatindeyiz. Teknik ekibimiz uygun zamanda zarar gören ekili arazilerde incelemelerde bulunarak zarar tespit çalışmaları yapacaktır. Zarar gören tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." diye konuştu.