Karapınar'da dedemin oyuncağı yarışması gerçekleştirildi - Haberler

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Karapınar'da dedemin oyuncağı yarışması gerçekleştirildi

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da dedemin oyuncağı yarışması gerçekleştirildi

Karapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü "Dedemin oyuncağı" adlı yarışma düzenledi.

Karapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü "Dedemin oyuncağı" adlı yarışma düzenledi.

75 yarışmacının yer aldığı etkinlikte geçmişte oynanan oyun ve oyuncaklar beğeniye sunuldu.

Spor Salonunda sergilenen oyunlar arasında çamurdan yapılmış evler, tel ve metallerden yapılan oyuncaklar, tahta ile yapılan oyuncaklar, tel araba, tahta at, ahşap traktör, çamurdan çiftlik, topaç, tahta beşik, ceviz helikopter, dolgu bebek, örgü sapan gibi oyuncaklar sergilendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Ahmet Aydınbelge, çocukların eski oyuncakları bilmediğini ve teknolojik oyunlarla büyüdüklerini belirterek, dedelerin, babaların oynadığı, oluşturduğu oyuncakları gelecek nesillere anlatmak istediklerini söyledi.

Bu yarışmayla da farkındalık oluşturduklarını kaydeden Aydınbelge, "Çoğu oyuncakları dedeleri ile yapan çocuklar çok mutlu oldu. Yıllardır çocukların sanal alemdeki oyunlardan uzak kalmaları için bu oyuncak ve oyunların önemi büyük. Bu yarışma ile geçmişteki oyuncakları geleceğe aktarmanın sevincini yaşadık." dedi.

Daha sonra yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Halk Eğitim Merkezi, oyunlar, Traktör, Ceviz, Güncel, Haberler

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