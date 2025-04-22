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Karapınar'da 23 Nisan Etkinlikleri Başladı

Karapınar'da 23 Nisan Etkinlikleri Başladı
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Karapınar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kaymakam Şenol Öztürk, makamını Azra Yükselol'a devretti. Öztürk, bu özel günün çocuklara verilen değerin en güzel ifadesi olduğunu vurguladı.

Karapınar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri başladı.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, makam koltuğunu Amil Önal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Azra Yükselol'a devretti.

Öztürk, yaptığı açıklamada, "23 Nisan, çocuklara verilen değerin ve geleceğe duyulan güvenin en güzel ifadesidir. Bugün çocuklarımızın hayal gücüyle, umut dolu bakışlarıyla buluşmak bizleri mutlu ediyor. Geleceğimiz onlara emanet."ifadesini kullandı.

Yükselol, çocukların eğitimi, güvenliği ve mutluluğu için çalışmalar yapacağını belirtti.

Öztürk, Azra'ya günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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