Karapınar'a modern tasarımlı Kitap Kafe açıldı

KARAPINAR, KONYA (AA) - Karapınar Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait 72 yıllık hububat deposunun Karapınar Belediyesi'ne devri yapılarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılan çalışmalar sonucu 800 metrekare alan Kütüphane Kafe'ye çevrildi.

Yapılan çalışmayla gençler arasında okuma bilincini artırmak hedefleniyor.

YSK sınavına hazırlanan öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Kitap Kafe'den tüm vatandaşlar yararlanabiliyor.

Kitap Kafede 8 bin tane kitap bulunduğunu belirten Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Eğitim anlamında önemli bir hizmet olarak gençlerimizin ve vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Gençlerin birlikte zaman geçirebilecekler, birlikte karar verip, hareket edebilme yeteneklerinin geliştirebilecekler. Ders çalışırken birbirlerine destek olacaklar. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara inanıyor ve güveniyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin iyi yetişmesi ve kendilerini geliştirmeleri adına bu hizmetimiz hayırlı olsun." dedi.

Şık ve modern tasarımı ile dikkat çeken Kitap Kafe 10.00-19.00 saatleri arası hizmet verecek.