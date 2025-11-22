Haberler

Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği Olağan Kongresi Gerçekleştirildi

Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği olağan kongresinde Furkan Ömer Ekerbiçer başkanlığa seçildi. 119 üyenin katıldığı kongrede, Ekerbiçer, birlik ve kardeşlik duygularıyla derneğin misyonunu sürdüreceklerini vurguladı.

Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra kongreye katılan 119 üyenin 59'nun oyunu alan Furkan Ömer Ekerbiçer, Karamürsel Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığına seçildi.

Ekerbiçer, yaptığı konuşmada, hep birlikte Fenerbahçe sevdasının etrafında toplandıkları bu çatı altında, kendilerine duyulan güvenle derneğin başkanlık görevini üstlendiğini söyledi.

Derneklerinin, sadece bir topluluk değil, birlik, kardeşlik ve aidiyet duygusunun en güçlü şekilde yaşandığı bir aile olduğunu dile getiren Ekerbiçer, bunun bir parçası olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Ekerbiçer'in yönetiminde, Furkan Ömer Ekerbiçer, Ekrem Yavuz, Mesut Yıldız, Ali Fitoz, Saim Usta, Serdal Ekmekçi, Uğur Ünal, Ali İslam Tuncer, Yakup Bülbül, Serdar Avcı ve Sercan Sınır yer aldı.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
