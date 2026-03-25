Kocaeli'de bir kişiyi silahla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ATM'den para çekerken öldürülen kişinin davasında sanık Uğurcan B, 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin ATM'den para çekerken öldürülmesine ilişkin yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Uğurcan B. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık Uğurcan B, kan gütme amacı olmadığını ileri sürerek, "Keşke böyle şeyler yaşanmasaydı, pişmanım. Babama yönelik gerçekleşen eylemde rolü olduğunu düşündüğüm için öldürdüm. Keşke öldürmeseydim." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kan gütme saikiyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme ayrıca, sanığa, "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan 10 bin lira adli para cezası verdi.

Olay

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ATM'den para çeken Maksut B. (56), 6 Ocak'ta Uğurcan B'nin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Kaçan zanlı, polis ekiplerince İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey
