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Karamürsel'de Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti

Karamürsel'de Ücretsiz Kanser Tarama Hizmeti
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Karamürsel Sağlık Müdürlüğü, 2024 yılında 1230 kadına rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptı. Tarama sonuçlarına göre, bazı hastalar ileri teşhis ve tedavi için sevk edildi. Ayrıca bağırsak kanseri taraması da gerçekleştirilerek 2 kişide kanser tespit edildi.

Karamürsel Sağlık Müdürlüğünce vatandaşlara ücretsiz kanser tarama hizmeti sunuluyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önemli bir halk sağlığı sorunu kanser hastalığında erken teşhis hayat kurtarıyor.

Bu kapsamda ilçede 2024 yılında 1230 kadın, rahim ağzı ve meme kanseri açısından tarandı. Bu kişilerden 52'si ileri teşhis ve tedavi için bir üst basamak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Sevki gerçekleştirilen vatandaşlardan 1 kişide meme, 1 kişide de rahim ağzı kanseri tanısı alındı. Çalışmada 1300 kişi de bağırsak kanseri açısından tarandı, 63 kişinin genel cerrahi kliniğine başvurmaları sağlandı ve 2 kişide bağırsak kanseri tespit edildi.

Sağlık kuruluşlarına sevk edilen vatandaşların süreçleri takip altına alındı.

Vatandaşların düzenli aralıklarla kanser taramalarını yaptırmaları tavsiye edildi.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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