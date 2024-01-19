Karamürsel'de Öğrenciler Karne Sevinci Yaşadı

Karamürsel ilçesinde, eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Ahmet Gazanfer Bilge İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, öğrencilere tatilde kitap okumayı, ihmal etmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere iyi bir yarı yıl tatili geçirmelerini dileyen Canbaba, idareci ve öğretmenlere gayretleri için teşekkür etti.

Canbaba, ilçedeki 38 okulda, 10 bin 85 öğrencinin karne alacağını aktararak, "Bazı öğrencilerin karnelerinde arzu edilmeyen notlar olabilir. Velilerimiz bunları çocuklara yansıtmadan, nedenlerini sorgulayarak, öğretmenlerle birlikte hareket ederek, düzeltmenin yolunu aramalı." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kaymakam Canbaba, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Törene, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır ve Dereköy Muhtarı Vehbi Karataş ile veliler katıldı.