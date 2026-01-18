Haberler

Kocaeli'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yolcu minibüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

4 Temmuz Mahallesi'nde seyreden B.A. yönetimindeki 41 AUT 057 plakalı motosiklet ile O.F. idaresindeki 41 RT 618 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.A. Gölcük Devlet Hastanesi'ne, yaralı motosiklet yolcusu O.Y. ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

