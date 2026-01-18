Kocaeli'de minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
4 Temmuz Mahallesi'nde seyreden B.A. yönetimindeki 41 AUT 057 plakalı motosiklet ile O.F. idaresindeki 41 RT 618 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü B.A. Gölcük Devlet Hastanesi'ne, yaralı motosiklet yolcusu O.Y. ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel