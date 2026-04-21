Kocaeli'de kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve KETEM tarafından düzenlenen etkinlikte, kanser taramalarının önemi ve erken teşhis konularında bilgilendirme yapıldı. Vali eşi ve yerel yöneticilerin katıldığı programda vatandaşlara ücretsiz tarama hizmetleri tanıtıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından Anıt Meydanı'nda kanser taramalarının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlendi.

Etkinlikte stantlar açıldı, vatandaşlara ücretsiz taramalar hakkında bilgi verildi, ağaçlar süslenerek kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Vali İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Kaymakam Kemal İnan'ın eşi Sedef İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık'ın eşi Figen Çalık, Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleriyle açılan stantları gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe, Kaymakam İnan, Belediye Başkanı Çalık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Küçükdoğru, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Serkan Şenel, AK Parti İlçe Başkanı Mecit Erdoğan, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Melih Palas
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu

Denizde sıcak temas! ABD gemiye böyle asker çıkardı
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti