Karamürsel'de Denizde Renk Değişimi: Turuncuya Dönüştü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde deniz kıyısı turuncuya döndü. Dereköy Mahallesi Kavak mevkisinde görülen bu renk değişiminin fitoplankton (alg) çoğalmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizin kıyı kesimi turuncuya dönüştü.
Dereköy Mahallesi Kavak mevkisinde, denizin bazı kesimlerinde yer yer renk değişimleri oluşmasıyla deniz kıyısında turuncu renk görüldü.
Sabah saatlerinden itibaren oluşan renk değişiminin mevsimsel olarak fitoplankton (alg) çoğalmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel