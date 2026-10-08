Karamürsel'de baba-oğulu öldüren sanığa 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde otomobil satışında kendisini dolandırmakla suçladığı Mehmet Canımoğlu ve oğlu Aykut Canımoğlu'nu tabancayla öldüren İzzet Kalyoncu (76), 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kanser hastası olan Kalyoncu, adli tıp raporları doğrultusunda cezaevine gönderilmedi.

Olay, geçen yıl 3 Temmuz'da Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Devlet Hastanesi alt sokağı mevkisinde meydana geldi. İzzet Kalyoncu, sattığı otomobilin parasını alamadığı gerekçesiyle kendisini dolandırmakla suçladığı Mehmet Canımoğlu ve oğlu Aykut Canımoğlu'nu tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Kalyoncu hakkında, iki kez müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Kalyoncu, yargılama sürecinde sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edildi.

MAKTUL AİLESİNİN AVUKATI TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın üçüncü duruşmasına sanık İzzet Kalyoncu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan maktul yakınlarının avukatı Çağdaş Gariboğlu, savcılığın esas hakkındaki mütalaasında sanığın yalnızca kasten öldürme suçundan cezalandırılmasının talep edildiğini belirterek, "Sanığın canavarca hisle birden fazla kişiyi öldürme kapsamında cezalandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

'ÖLDÜRMEK İSTESEM 10 AY ÖNCE ÖLDÜRÜRDÜM'

Son kez kendisini savunan sanık İzzet Kalyoncu, öldürme kastıyla hareket etmediğini öne sürerek şunları anlattı:

"Ben onları öldürme kastıyla hareket etmedim. Ben onlara arabamı verdim. Hem annesine hem babasına, arabamın parasını alamadım. Değil onların ölmesi, cezaevine girmelerini bile istemedim. Elini beline atarak baba oğul üstüme yürüdü. Aykut'un taşıma ruhsatlı silahı var. Mecbur silahımla ateş ettim. Ben korku belasıyla yaptım. Benim öldürmek gibi bir isteğim olsaydı 10 ay önce öldürürdüm. Beraatimi istiyorum."

Sağlık sorunlarına da değinen Kalyoncu, "Ben kanserle, canımla uğraşıyorum. İnsan öldürmek iyi bir şey değil. Benim onlarla bir hasımlığım yok. Artık onlardan bir şey de istemiyorum. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı

27,5 YIL CEZA

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Sanık İzzet Kalyoncu'ya, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygularken, 27 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanığın sağlık durumunu da değerlendirdi. Adli tıp raporlarına göre kanser hastası olan sanığın cezaevinde kalmasının sağlık sorunları nedeniyle uygun olmadığı belirtildi. Heyet, oy çokluğuyla sanığın tutuklanmamasına karar verdi. Kalyoncu, verilen hapis cezasına rağmen sağlık sorunları nedeniyle cezaevine gönderilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı