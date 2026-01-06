Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Ereğli Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çatıda başlayarak üçüncü kata sıçradı ve binada hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 3 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Ereğli Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 3. kata sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel