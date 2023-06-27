Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'dan Kurban Bayramı mesajı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Akkoyun mesajında, milletin birlik ve beraberliğinin güçlendiği, değerlerin hatırlandığı, iyiliğin ve yardımlaşmanın yoğun şekilde yaşandığı Kurban Bayramını idrak etmenin sevinci içinde olduğunu belirtti.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akkoyun mesajında, milletin birlik ve beraberliğinin güçlendiği, değerlerin hatırlandığı, iyiliğin ve yardımlaşmanın yoğun şekilde yaşandığı Kurban Bayramını idrak etmenin sevinci içinde olduğunu belirtti.

Geçmişten günümüze bayramların, yüreklerin hoşgörüyle dolduğu ve küçükten büyüğe herkesin kalbinin neşeyle attığı günler olduğunu aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Kardeşlik havasının her yeri kuşattığı bu müstesna günlerde, kıymetli büyüklerimize saygılarımızı iletiyorum, sevgili küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum. Her anımızı bayram bilinciyle yaşayarak, birliğimizin ve muhabbetimizin baki olmasını temenni ediyorum. Kurban Bayramı münasebetiyle trafiğe çıkan vatandaşlarımıza trafik kurallarına eksiksiz uymalarını, dikkatli olmalarını ve yorgun olduklarında araç kullanmamalarını hatırlatıyorum."