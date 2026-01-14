Haberler

Karaman'ın Yeni Valisi Hayrettin Çiçek Göreve Başladı

Karaman'ın Yeni Valisi Hayrettin Çiçek Göreve Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Karaman Valiliği'ne atanan Hayrettin Çiçek, göreve başladı. Vali Çiçek, göreve başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, Karaman'ın büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Geçmişteki değerlere atıf yaparak, birlikte çalışma ve istişare kültürüyle hizmet vereceğini belirtti. Çiçek, halkın huzuru ve mutluluğu için kapılarının her zaman açık olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karaman Valiliğine atanan Hayrettin Çiçek, göreve başladı.

Çiçek, Valilik bahçesinde vali yardımcıları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiçek, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Karaman'da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu ve kentin büyük bir potansiyeli olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Mevlana ve Yunus Emre'ye ev sahipliği yapmış, Piri Reis gibi çok kıymetli değerleri yetiştirmiş olan Karaman'da Vali olarak hizmet verecek olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Karaman sanayi, tarım, turizm ve ticarete kadar pek çok alanda gelişim gösteren bir vilayetimiz. İnşallah çok daha iyi noktalara gelecek. Karaman'da geçmiş dönemlerde olduğu gibi benim dönemimde de birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Yürüteceğimiz işlerde istişare içerisinde olacağız. Benim ve mesai arkadaşlarımın kapıları, vatandaşımızın huzuru, mutluluğu ve dertlerini meşru çerçevede halledebilmek için sonuna kadar açık olacaktır."

Vali Çiçek, daha sonra makamında protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
'Geldi İsmet, gitti kısmet' sözleri Meclis'te kavga çıkardı

"Geldi İsmet, gitti kısmet" sözleri Meclis'te kavga çıkardı
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor

Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Başvuruyu yapan bakın kim çıktı
İmza an meselesi! Nuno Tavares Beşiktaş'a geliyor

Guendouzi ile yeniden bir araya geliyorlar! Ancak bu kez rakip olarak
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...