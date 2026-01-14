Karaman'ın Yeni Valisi Hayrettin Çiçek Göreve Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Karaman Valiliğine atanan Hayrettin Çiçek, göreve başladı.

Çiçek, Valilik bahçesinde vali yardımcıları, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiçek, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Karaman'da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduğunu ve kentin büyük bir potansiyeli olduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Mevlana ve Yunus Emre'ye ev sahipliği yapmış, Piri Reis gibi çok kıymetli değerleri yetiştirmiş olan Karaman'da Vali olarak hizmet verecek olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Karaman sanayi, tarım, turizm ve ticarete kadar pek çok alanda gelişim gösteren bir vilayetimiz. İnşallah çok daha iyi noktalara gelecek. Karaman'da geçmiş dönemlerde olduğu gibi benim dönemimde de birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Yürüteceğimiz işlerde istişare içerisinde olacağız. Benim ve mesai arkadaşlarımın kapıları, vatandaşımızın huzuru, mutluluğu ve dertlerini meşru çerçevede halledebilmek için sonuna kadar açık olacaktır."

Vali Çiçek, daha sonra makamında protokol üyeleriyle bir araya geldi.