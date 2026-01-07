Haberler

Karaman'da Vali Çiçekli, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, farklı kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Oylama 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Karaman'da Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan son Valiler Kararnamesi ile Ardahan'a atanan Vali Çiçekli, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen oylamada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılı boyunca Türkiye ve dünya gündeminde yankı uyandıran olaylara ilişkin çektiği, 6 kategoride yer alan toplam 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçen Çiçekli, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde Burak Akbulut'un "Alaz atlı" karesini tercih etti.

Çiçekli, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'ın "Yasaya karşı", "Günlük Hayat" kategorisinde de Cem Özdel'in "Gözalan" fotoğrafını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA
