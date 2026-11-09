Karaman Valisi Çiçek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu ve Milli Mücadele'nin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesine inanarak en zor şartlarda dahi umudunu yitirmediğini aktaran Çiçek, Milli Mücadele'nin, milletin azim ve kararlılığının, birlik ve beraberlik ruhunun tarihe kazınmış en önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'i gelecek nesillere güçlü bir şekilde emanet etmenin, kazanımlarını korumanın, milli birlik ve beraberliği pekiştirmenin ve ülkemizi daha ileriye taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Çiçek, şunları kaydetti:

"Bu ortak sorumluluğun bilinciyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda, köklü medeniyet birikimimizden ve şanlı tarihimizden aldığımız güç ve ilhamla ülkemizin her alanda gelişmesi ve kalkınması için kararlılıkla çalıştık, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını, cennet vatanımız ve ay yıldızlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi hürmet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA