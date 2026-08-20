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Vali Çiçek köy ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu

Vali Çiçek köy ziyaretlerinde vatandaşlarla buluştu
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Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Ortaoba, Kaşoba ve Kisecik köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü. Yatırımları inceledi, talepleri dinledi ve devletin vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurguladı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkeze bağlı Ortaoba, Kaşoba ve Kisecik köylerini ziyaret eden Çiçek, köy muhtarları ve vatandaşlarla görüştü.

Devam eden yatırımlar, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çiçek, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Çiçek, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı anlayışla sürdürüleceğini ifade etti.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut katıldı.

Kaynak: AA
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