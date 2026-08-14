Haberler

Karaman'da bal hasadı etkinliği

Karaman'da bal hasadı etkinliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Üçkuyu köyünde düzenlenen bal hasadı etkinliğine katıldı. Karadağ bölgesinin arıcılık potansiyeline dikkat çeken Vali, üretimin bölge ekonomisine katkısını vurgulayarak bereketli hasat diledi.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, bal hasadı etkinliğine katıldı.

Vali Çiçek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından merkeze bağlı Üçkuyu köyünde düzenlenen etkinlikte, kovanlardan bal hasat etti, yetkililerden kentteki bal üretimi hakkında bilgi aldı.

Çiçek, Karadağ bölgesinin zengin bitki florasıyla arıcılık ve bal üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu, bölgede arıcılığın geliştirilmesine yönelik çeşitli projelerin uygulandığını belirtti.

Üretilen balın bölge ekonomisine ve sağlıklı gıda üretimine önemli katkılar sunduğunu aktaran Çiçek, bal hasadının tüm üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Programa, MHP MYK Üyesi Turan Şener, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, MHP Karaman İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor

2 gün önce evlenen Ronaldo'nun son halini görenler tanıyamıyor
SPK kriptoda türev işlemleri yasakladı, Crypto.com “opsiyon” ürününü Türkiye’ye açtı

SPK kriptoda türev işlemleri yasakladı, Crypto.com “opsiyon” ürününü Türkiye’ye açtı
Ehliyetsiz sürücüye 550 bin TL ceza

Bakmayın masum gibi durduğuna yaptıkları 'pes' dedirtecek cinsten

Görüntüler doğudaki sınır ilimizden! Doyasıya eğlendiler

Görüntüler doğudaki sınır ilinden! Kimseye aldırış etmeden eğlendiler
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek gururla sunar!

UltrAslan'da kriz büyüyor! Muğla tribün liderinden Sebahattin Şirin'e küfürlü sözler

Video çekip Sebahattin Şirin'e küfürler savurdu
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü

Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü: Türklere karşı...