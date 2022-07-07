Karaman İl Planlama ve Koordinasyon toplantısı yapıldı

Karaman İl Planlama ve Koordinasyon toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı Salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Akkoyun, yatırımlar ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Akkoyun, bir kamu hizmeti planlanırken vatandaşların ihtiyaçlarının, taleplerinin esas alınması gerektiğini belirtti.

Kurum ve kuruluşlardan birbirleriyle iş birliği içerisinde hareket etmesini isteyen Akkoyun, şunları kaydetti:

"Kurumların birbirlerinin sorunları için çözüm odaklı bir tavır izlemesi gerekmektedir. Aksi takdirde çok basit bir sorun, basit bir tıkanıklık vatandaşlarımızın elzem bir ihtiyacının karşılanmamasına sebep olabilir. Bizler gecemizi gündüzümüze katarak hafta sonları da gerekirse çalışarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, taleplerini gidermek, sorunlarını çözmek için vazifeli kamu görevlileriyiz. Bu anlamda sizlerden var olan performansınızın üstüne bir şeyler katmanızı istiyoruz."

Toplantıya ilçe kaymakamları ve daire müdürleri katıldı.