Karaman haberi | Karaman'dan kısa kısa - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman haberi | Karaman'dan kısa kısa

AA - Mehmet Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Karaman haberi | Karaman'dan kısa kısa

Karaman haber... Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Merkez Morcalı köyünde asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Merkez Morcalı köyünde asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Akkoyun, KÖYDES (Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi) 2022 Yatırım Programı dahilinde, Karaman İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen ve 4,6 kilometre uzunluğa ve ortalama 6 metre genişliğe sahip olan yolun asfalt kaplama çalışmaları hakkında Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez'den bilgi aldı.

Akabinde Akkoyun, asfalt çalışmalarında görevli çalışanlarla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Vali Akkoyun'dan Karaman Futbol Kulübüne ziyaret

Vali Tuncay Akkoyun, 2022-2023 sezonunun açılış antrenmanı nedeniyle Karaman Futbol Kulübü yöneticileri ve futbolcularıyla bir araya geldi.

Kemal Kaynaş Stadyumu'nda gerçekleşen buluşmada Vali Akkoyun, Karaman Futbol Kulübü yöneticileri ve futbolcularıyla bir süre sohbet edip, futbolcuların antrenmanını seyretti.

Ziyarete, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve OSB Başkanı Kemal Boynukalın'da katıldı.

Vali Tuncay Akkoyun'dan OSB'ye Ziyaret

Vali Tuncay Akkoyun, Karaman Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünü ziyaret ederek OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın ile bir süre görüştü.

OSB Yönetim Kurulu ile bir toplantı gerçekleştiren Akkoyun, Boynukalın'dan OSB bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akkoyun, Karaman'ın kalkınmasında OSB'nin önemine dikkat çekerek, OSB Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman Merkez Ali Yener Karaman OSB Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title