Karaman'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi
Karaman'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabah saatlerinde yoğunlaşarak görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Karaman'da sis, hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabah saatlerinde yoğunlaştı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel