Karaman'da binada çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Karaman'da bir kişi, annesi ile tartışmasının ardından yaşadığı daireyi ateşe verdi. Yangın sonucu 10 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman'da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Üniversite Mahallesi 5. TOKİ konutlarındaki 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan K.N. (33) ile annesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

K.N, annesinin evden ayrılmasının ardından oturdukları daireyi ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.

Ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan kişiler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Duman nedeniyle dışarı çıkamayan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay sonrası kaçan K.N, polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
