Üye Girişi
Haberi Paylaş
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirlerarası otobüsle kente uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, uygulama noktalarından birinde bir otobüsü durdurdu.

Otobüsteki A.T. ve H.B'nin üzerlerinde yapılan aramada 101 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title