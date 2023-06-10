Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirlerarası otobüsle kente uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı.
Harekete geçen polis, uygulama noktalarından birinde bir otobüsü durdurdu.
Otobüsteki A.T. ve H.B'nin üzerlerinde yapılan aramada 101 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel