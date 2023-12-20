Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı Tutuklandı
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, R.Ç. gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.