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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16.5 kilogram esrar ve kenevir tohumları ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. tutuklanırken, K.G. serbest bırakıldı.

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çeltek Mahallesi'ndeki binanın çatı katında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda adreste yapılan aramada, 16 kilo 500 gram esrar, 160 gram kenevir tohumu, uyuşturucu imali ve ticaretinde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Ekipler, M.Y. ve K.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından K.G, serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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