Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Karaman'da polisin, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden R.Ç. ve C.B. tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

KARAMAN'da, polisin, sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden R.Ç. ve C.B. tutuklandı, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.A., A.K., R.Ç. ve C.B.'nin kentte uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı. Şüphelileri takibe alan polis, dün yapılan operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde, 72 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ç. ve C.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.A. ve A.K. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.