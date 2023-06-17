Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bazı zanlıların kente uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin düzenlediği operasyonda 5 bin 138 uyuşturucu hap, 381,3 gram skunk, 4 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler C.B, M.K. ve M.O. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.