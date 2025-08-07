Karaman'da Turistleri Taşıyan Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Karaman'da Turistleri Taşıyan Minibüsle Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
Karaman'da Rus turistleri taşıyan bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kazada minibüs devrildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da Rus turistleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sergeı V.B. yönetimindeki 07 HTD 69 plakalı, içinde Rus turistlerin bulunduğu minibüs, Adnan Menderes Bulvarı Otogar Kavşağı'nda M.K. idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazada, minibüsün sürücüsü Sergeı V.B. ve araçtaki 5 turist ile otomobilde bulunan E.K ve F.K. yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
