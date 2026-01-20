Haberler

Karaman'da trafik kazasında yaralanan kadın öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 32 yaşındaki Fatma Yılmaz, hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Karaman'da iki otomobilinin çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde iki aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan Fatma Yılmaz (32), kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, araçların çarpışma anını gösteren bir evin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

İbrahim Yılmaz (36) idaresindeki 57 DR 372 plakalı otomobil, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde, dün, Ş.Ö. yönetimindeki 70 E 1770 plakalı otomobille çarpışmış, sürücü Yılmaz ile araçtaki eşi ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında
Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Ülkede savaş hazırlığı! Vatandaşların ev ve araçlarına el konacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, efsane isimle aynı parkede