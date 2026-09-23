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Karaman'da trafik güvenliği toplantısında Vali Çiçek sürücülere kural uyarısı yaptı

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Karaman'da trafik güvenliği toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı. Çiçek, denetimlerin yanı sıra sürücülerin kurallara uymasının önemli olduğunu belirterek vatandaşlardan hassasiyet istedi.

Karaman'da trafik güvenliği toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentte trafik güvenliğinin artırılması, kazaların önlenmesi ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, trafik güvenliğinin sağlanmasında denetimlerin yanı sıra sürücülerin trafik kurallarına riayet etmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Çiçek, trafikte her bireyin sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin can güvenliğinin korunması için gerekli olduğunu belirterek, trafik kurallarına uyulması konusunda vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Açıklamada, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların ilgili kurumların iş birliğiyle sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA
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