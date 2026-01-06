Haberler

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce dönem toplantısı düzenlendi

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce dönem toplantısı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2025 yılı ekim, kasım ve aralık aylarında yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı düzenledi.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dönem değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 ekim, kasım ve aralık ayında yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, gıda güvenliği, bitkisel üretim ve bitki sağlığı uygulamaları, tarımsal desteklemeler, mera ıslah ve amenajman projeleri, hayvancılık desteklemeleri, hayvan hastalıkları ile mücadele programı, büyükbaş ve küçükbaş hayvan aşılama çalışmaları konuları görüşüldü.

Toplantının ardından 2026'da planlanan projeler ve hedefler değerlendirildi.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ile şube müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Arda Turan'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest

Arda'dan minik yeğenine 6 milyonluk jest
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Trump'a yakın isimden Venezuela operasyonu öncesi büyük vurgun

Maduro operasyonu öncesi büyük vurgun! Ülkenin en kritik varlığıydı