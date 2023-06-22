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Karaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Karaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Güncel Haberler

Karaman'ın Ermenek ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ermenek'te elinde bulunan tarihi eseri satmaya çalışan R.Y. ile satışa aracılık etmeye çalışan M.E. ve İ.Y. gözaltına alındı.

R.E'nin üzerinde yapılan aramada 5 Roma dönemine ait bilezik ve 2 sikke ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

Karaman Güncel Haberler

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