Karaman'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ermenek'te elinde bulunan tarihi eseri satmaya çalışan R.Y. ile satışa aracılık etmeye çalışan M.E. ve İ.Y. gözaltına alındı.
R.E'nin üzerinde yapılan aramada 5 Roma dönemine ait bilezik ve 2 sikke ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel