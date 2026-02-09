Haberler

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı

Güncelleme:
Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 63 kişi gözaltına alındı. Ekipler, ruhsatsız silahlar, uyuşturucu ve kaçak malzemeler ele geçirdi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ocak- 8 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 26 bin 582 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 63 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 76 fişek, 16 kesici-delici alet, 120 litre etil alkol, 192 sentetik ecza hap, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
