Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ocak- 8 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 26 bin 582 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 63 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 76 fişek, 16 kesici-delici alet, 120 litre etil alkol, 192 sentetik ecza hap, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.