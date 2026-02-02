Haberler

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 70 kişi yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 70 kişi yakalandı

Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarına yönelik yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 70 kişi gözaltına alındı. Ekipler, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 70 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 Ocak-1 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 22 bin 754 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 70 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 17 fişek,13 kesici-delici alet, 624 boş makaron, 2 bin 400 dolu makaron, 80 litre etil alkol, 100 kilogram tütün, 120 paket kaçak sigara, hassas terazi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

