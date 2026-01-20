Haberler

Karaman'da silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

Karaman'da meydana gelen silahlı kavgada yaralanan 69 yaşındaki Mustafa Şahin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tutuklanan M.K, alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışma sonrası silah kullanarak 4 kişiyi yaralamıştı.

Karaman'da çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Silahlı kavgada yaralanan Mustafa Şahin, tedavi altına alındığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mustafa Şahin (69) ile oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Şahin (31), 7 Ocak'ta Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.K ile karşılaşmış, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, Şahin ile 3 oğlunu silahla yaralamıştı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası kaçan M.K polis ekiplerince yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
