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Karaman'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

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Karaman'da polisin yaptığı silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 36 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

KARAMAN'da polisin yaptığı silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Tutuklanan Mehmet Özoğul'un hazır beton ve prefabrik tesisleri bulunduğu, 2 şüphelinin de çalışanı olduğu ortaya çıktı.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece kente yüklü miktarda silah getirileceğini belirledi. İl sınırında bekleyen ekipler, şüpheli 3 aracı takibe aldı. Kilometrelerce süren takibin ardından kent girişinde şüpheli araçlara 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak sürücüler ihtara uymadı. Takip sonucu durdurulan araçlardaki 1'i kadın, 5 kişi gözaltına alındı. Araçlarda ve adreslerde yapılan aramalarda 36 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Özoğul, Ufuk Koç, Davut Can ve Önder Şişik tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.U. isimli kadın ise serbest bırakıldı.

İLÇEYE YATIRIM YAPMIŞ

Tutuklanan Mehmet Özoğul'un, Karaman'da hazır beton ve prefabrik tesisinin olduğu, silahları getirdiği Konya'nın Beyşehir ilçesine de yatırım yapıp prefabrik tesisi kurduğu, sürekli bölgeyle ticari ilişkilerini sürdürdüğü için dikkat çekmediği ileri sürüldü.

Tutuklanan Ufuk Koç ile serbest bırakılan T.U.'nun ise Özoğul'un çalışanları olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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