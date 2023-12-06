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Karaman'da Sağlık Çalışanlarına Yenidoğan Canlandırma Eğitimi

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Karaman'da, bebek ölümlerinin önüne geçmek amaçlı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanları için iç eğitim programı düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, programda yaptığı konuşmada, her doğum için sağlıklı ve güvenli koşulların sağlanmasının önemini vurguladı.

Karaman'da, bebek ölümlerinin önüne geçmek amaçlı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık çalışanları için iç eğitim programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, her doğum için sağlıklı ve güvenli koşulların sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Ülke genelinde doğum sırasında bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarını hedef alan ve başarıyla yürütülen bir program olan yenidoğan canlandırma eğitimlerinin devam ettiğini aktaran Yurdakul, yenidoğan ölümlerinin önlenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) anlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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