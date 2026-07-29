Haberler

Karaman'da otomobille çarpışan motokurye ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu motokurye ağır yaralandı.

Karaman'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu motokurye ağır yaralandı.

B.A.K. (20) yönetimindeki 70 ACH 726 plakalı motosiklet, Tabduk Emre Mahallesi Şehit Hakan Yılmaz Caddesi'ndeki kavşakta, R.A. (33) idaresindeki 34 RU 4536 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan B.A.K. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu

3 top dondurmanın fiyatına isyan etti, aldığı cevapla harekete geçti
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı

Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatıyordu

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışanı işten çıkaracak

Otomotiv devi krizin pençesinde: Binlerce çalışan işsiz kalacak
Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
18 yıllık kan donduran cinayete İstinaf dokunuşu: Yeni koca da tutuklandı

18 yıllık yasak aşk cinayetine İstinaf dokunuşu: Yeni koca da...