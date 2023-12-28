KARAMAN'da Otomobil Alev Aldı

KARAMAN'da sahibi Nuray Yılmaz'ın kontağı çevirmesi ile alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 07.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Sakarya Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için otomobiline binen Nuray Yılmaz, aracı çalıştırmak için kontağı çevirdi. Bu sırada aracın motor kısmı, birden alev aldı. Yılmaz, alev topuna dönen otomobilinden inip, itfaiyeye haber verdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Ön incelemede, yangının benzin otomatiği kısmından çıktığını belirledi.