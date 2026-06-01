Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Karaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman Türk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
H.K. yönetimindeki 06 ZZH 55 plakalı otomobil, Beyazkent Mahallesi 1014. Sokak'ta Süleyman Türk (31) idaresindeki 70 ABZ 744 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Türk, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Melek Sıncar