Karaman'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu
Karaman'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve çeşitli zararlar meydana geldi. Belediyenin çalışma başlattığı olayda yaralanan olmadı, ancak yetkililer dikkatli olunması konusunda uyardı.
Karaman'da kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle Zembilli Ali Efendi Mahallesi 827. Sokak'ta bir binanın çatısı uçtu.
Olayda yaralanan olmazken belediye ekipleri çatının kaldırılması için çalışma başlattı.
Yenimahalle'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle bir kısmı kopan ağaç, park halindeki araca zarar verdi.
Kentin çeşitli noktalarında şiddetli rüzgar nedeniyle reklam panoları, trafik ışıkları, çöp konteynırları ve ağaçlar devrildi.
Yetkililer, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.