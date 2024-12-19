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Karaman’da Kış Mücadele Sezonu Açılışı Yapıldı

Karaman’da Kış Mücadele Sezonu Açılışı Yapıldı
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Vali Fatih Çiçekli, Karayolları 33. Şube Müdürlüğü'nün karla mücadele sezonu açılışında kış hazırlıkları ve güvenli sürüş konusunda vatandaşları uyardı. Kazımkarabekir Kaymakamı Nural Cengiz Yamakoğlu ise okul ziyaretleri gerçekleştirdi.

Karaman Valisi Fatih Çiçekli, Karayolları 33. Şube Müdürlüğünün karla mücadele sezonu açılış törenine katıldı.

Vali Çiçekli, müdürlük binası önünde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, kış mevsiminin Karaman'da vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememesi için ilgili tüm kurumların gerekli hazırlıkları tamamladığını belirtti.

Sürücülere kış koşullarına uygun lastik kullanımı ve trafik kurallarına uyması konusunda çağrıda bulunan Çiçekli, "Vatandaşlarımızın güvenli şekilde seyahat edebilmesi için karayolları ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla çalışmaktadır. Ekiplerimizin yoğun çabalarıyla bu zorlu dönemi kazasız belasız atlatacağımıza inanıyorum." ifadesini kulandı.

Kazımkarabekir Kaymakamı Yamakoğlu, okulları gezdi

Kazımkarabekir Kaymakamı Nural Cengiz Yamakoğlu, ilçede bulunan okulları ziyaret etti.

Yamakoğlu, okul ziyaretleri kapsamında İclal Karabekir Anaokulu ile Kazımkarabekir Çok Programlı Anadolu ve Meslek Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okullarda incelemelerde bulunan Yamakoğlu, bir süre öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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