Karaman'da Kavga: Tabancayla Başına Vuran Şüpheli Yakalandı

Karaman'da çıkan kavgada tabancanın kabzasıyla başına vurduğu kişiyi ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

Kirişçi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde G.C. (36) ile O.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.D, tabancayla havaya tek el ateş etti, ardından silahın kabzasıyla G.C'nin başına vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.