Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi
Karaman'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, köyleri beyaza bürüdü. 1590 rakımlı Medreselik köyü ve çevresi dronla görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Beyaza bürünen köylerden 1590 rakımlı Medreselik köyü ve çevresinde güzel manzaralar oluştu.
Karla kaplanan köy, havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel