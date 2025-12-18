Haberler

Karaman'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi kaçak içki üretiminin önlenmesi amacıyla S.A. ve M.D. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Aramada 52 litre etil alkol, 79 litre sahte içki, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler, İlçeye bağlı Güneyyurt beldesinde S.A. ve Gökseki köyünde M.D'nin ikametinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 52 litre etil alkol, 79 litre sahte içki, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 63 fişek ve 2 dedektör ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.?

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
